Как можно вывести лишний сахар из организма

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Эксперты подсказали необычное средство, которое помогает вывести лишний сахар из организма. Это средство на протяжении многого времени использовали как в медицине, так и в кулинарии, пишет «Пермь Открытая».
Учёные пришли к выводу, что снизить уровень сахара в крови можно при помощи яблочного уксуса.
Принято считать, что употребление двух столовых ложек яблочного уксуса перед сном окажет хорошую помощь в борьбе с диабетом.
После принятия такого средства повышения уровня сахара в крови утром не наблюдается.
Такой эффект уксусной кислоты объясняется замедлением переваривания крахмала и/или задержки освобождения желудка.
Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).
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А свежая коровья лепешка не поможет в снижении сахара !!!
Какой козел дает такие рекомендации!
Никакого бреда здесь нет !!!
Употребляйте яблочный уксус с овощами(салат)
и будет вам счастье !
Однако надо еще снизить вес, заниматься зарядкой,
много ходить и т д
Избавился от диабеда 2- с 7.1 до 5.5 сахара.
какая чушь, это от не грамотности, не образованности
Возможно так оно и есть.Но уксус каждый день пусть даже и по чуть чуть.Прощай желудок.
А почему специалисты эндокринологи на этот счёт молчат?
Моя знакомая пьёт разбавленный в воде яблочный уксус уже более 20 лет. Я не знала , что у неё поставлен диагноз. так же давно, сахарный диабет. А когда узнала, очень удивилась, потому что она никогда не ограничивала себя в сладком. Ей ухе за 60 лет и она всю жизнь работает старшей мед. сестрой в кардиологии.
Сделайте морсик на литр две столовые ябл.уксуса и по глоточку или два ….за вечер до сна управитесь…….
Каким образом употреблять чтобы не навредить почкам?Ине очень ли эта большая доза?
Может и снижается,но если ешь последний раз в 18,00,то как тогда пить уксус на голодный желудок,опасно
Ничего не сказано о том, как его употреблять.
Бред