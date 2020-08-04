Как можно вывести лишний сахар из организма

Эксперты подсказали необычное средство, которое помогает вывести лишний сахар из организма. Это средство на протяжении многого времени использовали как в медицине, так и в кулинарии, пишет «Пермь Открытая».

Учёные пришли к выводу, что снизить уровень сахара в крови можно при помощи яблочного уксуса.

Принято считать, что употребление двух столовых ложек яблочного уксуса перед сном окажет хорошую помощь в борьбе с диабетом.

После принятия такого средства повышения уровня сахара в крови утром не наблюдается.

Такой эффект уксусной кислоты объясняется замедлением переваривания крахмала и/или задержки освобождения желудка.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).