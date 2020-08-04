Как можно вывести лишний сахар из организма

Как можно вывести лишний сахар из организма

 


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Эксперты подсказали необычное средство, которое помогает вывести лишний сахар из организма. Это средство на протяжении многого времени использовали как в медицине, так и в кулинарии, пишет «Пермь Открытая». 

Учёные пришли к выводу, что снизить уровень сахара в крови можно при помощи яблочного уксуса. 

Принято считать, что употребление двух столовых ложек яблочного уксуса перед сном окажет хорошую помощь в борьбе с диабетом.

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После принятия такого средства повышения уровня сахара в крови утром не наблюдается.

Такой эффект уксусной кислоты объясняется замедлением переваривания крахмала и/или задержки освобождения желудка.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).


Ваш комментарий:

  1. 16.08.2020 в 05:25:

    А свежая коровья лепешка не поможет в снижении сахара !!!
  2. 15.08.2020 в 20:14:

    Какой козел дает такие рекомендации!
  3. 13.08.2020 в 06:40:

    Никакого бреда здесь нет !!!
    Употребляйте яблочный уксус с овощами(салат)
    и будет вам счастье !
    Однако надо еще снизить вес, заниматься зарядкой,
    много ходить и т д
    Избавился от диабеда 2- с 7.1 до 5.5 сахара.
  4. 12.08.2020 в 17:59:

    какая чушь, это от не грамотности, не образованности
  5. 12.08.2020 в 12:59:

    Возможно так оно и есть.Но уксус каждый день пусть даже и по чуть чуть.Прощай желудок.
  6. 12.08.2020 в 05:47:

    А почему специалисты эндокринологи на этот счёт молчат?
  7. 11.08.2020 в 16:58:

    Моя знакомая пьёт разбавленный в воде яблочный уксус уже более 20 лет. Я не знала , что у неё поставлен диагноз. так же давно, сахарный диабет. А когда узнала, очень удивилась, потому что она никогда не ограничивала себя в сладком. Ей ухе за 60 лет и она всю жизнь работает старшей мед. сестрой в кардиологии.
  8. 11.08.2020 в 11:56:

    Сделайте морсик на литр две столовые ябл.уксуса и по глоточку или два ….за вечер до сна управитесь…….
  9. 11.08.2020 в 09:44:

    Каким образом употреблять чтобы не навредить почкам?Ине очень ли эта большая доза?
  10. 10.08.2020 в 20:26:

    Может и снижается,но если ешь последний раз в 18,00,то как тогда пить уксус на голодный желудок,опасно
  11. 10.08.2020 в 09:01:

    Ничего не сказано о том, как его употреблять.
  12. 09.08.2020 в 12:45:

    Бред

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